PM resgata casal que era mantido como refém em Japeri

Agentes do Segurança Presente de Japeri, com apoio de policiais do Batalhão de Queimados, conseguiram resgatar, no começo da noite de sexta-feira (13), um casal que era mantido como refém, depois que os ladrões roubaram o seu carro, um Suv Tracker, em Seropédica.

Os criminosos usavam na cobertura um carro Ônix Preto e os dois veículos foram interceptados pelos policiais na Rua Engenheiro Passos, Engenheiro Pedreira. Diante do cerco dos agentes, os ladrões abandonaram os veículos e fugiram a pé.

De acordo com os policiais do Japeri Presente, eles faziam um trabalho de ronda normal quando foram informados do roubo com reféns em Seropédica. Eles viram os carros próximo da comunidade Marajoara e impediram a entrada dos veículos.

Os criminosos fizeram disparos contra os agentes e fugiram correndo em direção à comunidade. O casal estava no banco de trás do veículo e foi retirado sem qualquer ferimento.

O caso foi encaminhado à delegacia de Japeri.