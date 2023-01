'Senhor das armas' é preso por policiais de delegacia especializada de Niterói

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), prenderam, na tarde desta sexta-feira (13), Felipe Cerqueira Martins, mais conhecido como Felipe Jaqueta, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, Felipe é cunhado de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, e teria ligações com a facção criminosa Comando Vermelho, da qual Márcio seria uma das principais lideranças.

As investigações apontam Felipe como um dos responsáveis na facção para a atividade criminosa de contrabando de armas, com objetivo de abastecer as comunidades do Estado do Rio dominadas por traficantes da facção. A DHNISG investigava o acusado porque el é apontado, inclusive, como o elo no intercâmbio com traficantes de Niterói e São Gonçalo, com ligações estreitas com Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado como líder do tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro.

Latifundiário - De acordo com as investigações, o autor se passava por um latifundiário bem-sucedido para ocultar as atividades ilegais, mas na verdade, é, segundo a polícia, um traficante que articula a compra de munições vindas dos Estados Unidos para as comunidades dominadas pela facção.

O acusado foi preso em flagrante após ser abordado quando estacionava um veículo com placas adulteradas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele também teria sido o mentor de um grande roubo a uma rede de lojas no município de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, em janeiro de 2020.Contra o foragido existia mandado de prisão condenatória por roubo, estelionato e receptação. De acordo com as investigações, em sua extensa ficha criminal também figuram anotações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, entre outras.

