Passageira é presa com mais de R$ 1 milhão em drogas no Galeão

Uma passageira foi presa, nesta sexta-feira (13/01), após ser encontrada com uma carga de drogas avaliada em mais de 1 milhão de reais escondida na bagagem no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte do Rio. Ao todo, ela carregava 15,680 kg de uma variedade de maconha em sua mala.

Segundo a Receita Federal, a passageira vinha de Manaus, no Amazonas, e ia em direção a Guarulhos, em São Paulo. Seu voo fazia escala no Rio. Enquanto a mala dela passava pelo scanner de raio-x do aeroporto carioca, o equipamento detectou a presença de um objeto estranho que se parecia com material entorpecente.

A Divisão de Vigilância, Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal abordou a mulher e a conduziu para o setor de bagagem, onde a mala foi aberta com ela. Dentro dos pertences, estavam 12 tabletes de skunk, uma variedade aromatizada da cannabis, a erva da maconha. O material foi avaliado em R$ 1,76 milhão. A droga foi apreendida e a passageira levada a uma unidade da Polícia Federal