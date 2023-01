Suspeitos tentam explodir caixa eletrônico de farmácia em Marambaia

O caixa eletrônico de uma farmácia em Marambaia, em São Gonçalo, foi atacado por suspeitos durante uma tentativa de assalto na noite da última quinta-feira (12/01). Após uma troca de tiros com os acusados, a PM encontrou cerca de R$ 9.500,00 em espécie abandonado no local.

O caso aconteceu em uma farmácia próxima a Rua Roseli do Nascimento. De acordo com a Polícia, uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi até o local para verificar uma relato de alarme de segurança acionado no estabelecimento. Ao chegarem lá, encontraram os suspeitos, que estavam armados e tentavam explodir o caixa do "Banco24hs", conforme o relato da corporação.

Ao verem os agentes, os acusados teriam, segundo os policiais, iniciado uma troca de tiros. Depois de um intenso confronto, eles entraram em um veículo vermelho, modelo Sandero, e fugiram. Mais tarde, os policiais apuraram, na farmácia, que o roubo não chegou a ser concluído e encontraram R$ 9,5 mil em espécie abandonados no local.

O carro usado pelos suspeitos também foi encontrado e apreendido, já na madrugada desta sexta-feira (13/01). A ocorrência foi registrada na 74°DP (Alcântara), que investiga o caso.