Nove presos e 11 fuzis apreendidos em operação na Zona Norte do Rio

A operação aconteceu na Comunidade do Campinho - Foto: Divulgação

Guarnições do Grupo de Ações Táticas prenderam 9 criminosos e mais de 10 armas em operação na Comunidade do Campinho, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Entre os detidos, estão "Netão", conhecido como frente do tráfico no Morro do Urubu, e "Pivete", procurado pela morte de um policial militar.

Com os criminosos, foram apreendidos 11 fuzis.

Outros dois criminosos ficaram feridos.