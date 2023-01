Gabriel Monteiro teria cometido crimes ao usar armas para gravar vídeo, aponta inquérito

O ex-PM e ex-vereador Gabriel Monteiro teria cometido dois crimes em uma gravação de um vídeo para o YouTube em que utilizou armas de fogo, em um condomínio em Niterói, em agosto de 2020. É o que aponta um inquérito da Polícia Militar, concluído no fim do mês passado.

Segundo a investigação, existe indícios de que Monteiro cometeu os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ambos previstos no Estatuto do Desarmamento.

Como o inquérito foi concluído quando Gabriel Monteiro já estava fora da corporação, a PM não possui aspecto disciplinar para avaliar em relação a ele.

Além do ex-vereador, o inquérito também concluiu que um policial militar da ativa cometeu infração disciplinar ao participar do vídeo e que outros dois PMs cometeram transgressões, por terem sido acionados por moradores mas não terem identificado quem participava da gravação.

No vídeo alvo da investigação, Gabriel Monteiro e sua equipe de segurança faz a simulação de um treinamento. Ele também tem falas em que defende o armamento da população e que critica pessoas são contra o desarmamento dos cidadãos.

O advogado de Gabriel, Sandro Figueredo, diz que as armas utilizadas no vídeo são de “airsoft”, o que não configuraria um crime, e que a análise do encarregado pelo inquérito passará ainda por uma análise do Ministério Público.

No momento, Gabriel Monteiro está preso há quase três meses na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio. O motivo são mandados de prisão de dois processos em que ele responde por crimes sexuais.