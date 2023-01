PMs são atacados a tiros no Morro da Caixa D’Água, Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (12), os policiais do 18° BPM (Jacarepaguá) foram atacados a tiros no Morro da Caixa D’Água, bairro do Tanque, Zona Oeste do Rio, enquanto faziam patrulhamento na Rua Virgínia Vidal.

A equipe policial foi atacada a tiros por criminosos, iniciando um confronto. Um PM foi baleado na perna, dois suspeitos foram encontrados feridos no chão e dois moradores também ficaram feridos durante a ação.

No momento em que os criminosos foram socorridos, os criminosos voltaram a atacar os policiais, que se abrigaram. As vítimas foram socorridas para a UPA da Taquara e ainda não há informações do estado de saúde deles. Já o policial foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde passará por cirurgia.

Na ação, os policiais arrecadaram uma pistola 9 mm com dois carregadores; 46 munições cal 9 mm; nove munições cal 7,62; três granadas; um rádio transmissor e material entorpecente à contabilizar.