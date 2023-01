Três suspeitos morrem e um fica ferido após tiroteio em Niterói nesta quinta (12), em Niterói

Três homens morreram um ficou ferido após troca de tiros entre policiais militares e suspeitos no Complexo da Viradouro, em Niterói, nesta quinta-feira (12). Armas e drogas foram apreendidas após o confronto.

Segundo a PM, agentes do 12° BPM (Niterói) estavam em patrulhamento quando se depararam com os suspeitos, que teriam iniciado os disparos ao avistar a viatura. Após o confronto, foram encontrados quatro baleados. Três deles vieram à óbito no local. O outro homem ferido foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde está internado.

Com os acusados, os oficiais apreenderam três pistolas, dois carregadores, munição e aparelhos de rádio comunicação, além de uma carga ainda não quantificada de drogas e dinheiro em espécie.

Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil também estiveram na entrada do local, próximo à localidade conhecida como Morro da Garganta, no início desta tarde. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo realizou a perícia e registrou a ocorrência.