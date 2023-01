Quatro feridos após tiroteio no Viradouro nesta quinta (12), em Niterói

Agentes da Polícia Civil estiveram no local - Foto: Layla Mussi

Agentes da Polícia Civil estiveram no local - Foto: Layla Mussi

Quatro homens ficaram feridos após troca de tiros entre policiais militares e suspeitos no Complexo da Viradouro, em Niterói, nesta quinta-feira (12). Armas e drogas foram apreendidas após o confronto. Pelo menos três dos feridos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Agentes da Polícia Civil também estiveram na entrada do local, próximo à localidade conhecida como Morro da Garganta, no início desta tarde. Segundo a PM, agentes do 12° BPM estavam em patrulhamento quando avistaram os suspeitos, que teriam iniciado os disparos.

Com os acusados, os oficiais apreenderam três pistolas, carregadores, munição e aparelhos de rádio comunicação, além de uma carga ainda não quantificada de drogas.

A ocorrência segue em andamento.