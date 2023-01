Jovem relata caso de agressão em casa de show em Itaboraí

Um jovem de 23 anos relatou ter sido espancado por seguranças da casa de shows Ita Music, em Itaboraí, na madrugada da última segunda-feira (09). O vendedor Ícaro Paz contou que foi agredido por profissionais do local, que, por sua vez, teriam-no acusado de agredir uma segurança do estabelecimento.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência na 71ª DP (Itaboraí), que está investigando e preparando um ofício para solicitar as imagens de câmeras de segurança da casa de shows. O jovem, morador do bairro Aldeia da Prata, realizou o exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML), com ferimentos na boca, orelha, costa, braços e na costela.

"Fui tomando soco e eles me arrastaram do terceiro piso até o térreo me batendo", conta o vendedor | Foto: Layla Mussi

Ele relembra que a confusão aconteceu por volta das 3h, quando ele, que estava em um camarote com amigos, foi incomodado por clientes de outro camarote. "Tinha uma galera jogando bebida lá de cima e estava incomodando muito. Eu fui lá para falar com eles. Quando cheguei lá, tinha uma segurança. Eu a cutuquei no ombro e ela já virou dizendo que estava batendo nela", afirma Ícaro.

Segundo o jovem, a partir desse momento, ele foi imobilizado por seguranças próximos, que teriam começado a agredi-lo. "Eu estava gritando a todo momento que não fiz nada e eles me batendo. O chefe de segurança me deu um soco no estômago, aqui na costela. Fui tomando soco e eles me arrastaram do terceiro piso até o térreo me batendo", relata.

Caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) | Foto: Layla Mussi

Em seguida, o jovem conta que foi levado a uma tenda de enfermaria, onde teria sofrido mais agressões, e, de lá, relata ter sido expulso do estabelecimento. Seu telefone acabou caindo no local e, conforme seu relato, funcionários da casa de shows o ignoraram quando pediu o aparelho de volta: "Meu irmão conseguiu pegar meu telefone. Entregaram para ele e não para mim".

"Se eu estivesse errado, não viria a público falar disso. Se eu tivesse dado realmente um soco na cara dela, porque ela não apareceu ainda, não provou a difamação, não fizeram o corpo delito nela? É uma acusação muito séria falar que bati em uma mulher. Imagina a reputação de alguém que é acusado disso? Todo mundo que me conhece sabe que eu não faria isso", declara Ícaro, que conta que costumava frequentar a casa há aproximadamente cinco anos.

A reportagem contatou a casa de shows Ita Music por meio de assessoria de imprensa e redes sociais, mas não obteve retorno. Caso encaminhe a resposta, a reportagem será atualizada.