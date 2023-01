Casal é preso furtando cabos em Santa Rosa, Niterói

Policiais do Segurança Presente de Niterói prenderam, na madrugada desta quinta-feira (12 de janeiro), um casal no momento que furtava cabos no bairro de Santa Rosa, em Niterói. Com eles, os agentes apreenderam 30 metros de fios de energia.

Os agentes apuraram que o casal também furtou cabos nos postes da Rua Macaé, no bairro de Pé Pequeno, o que deixou uma parte da localidade sem o fornecimento de energia elétrica.

Os moradores alertaram os policiais, através dos grupos de redes sociais, e eles conseguiram localizar a dupla já no bairro vizinho, na Rua Santa Rosa, onde furtavam novamente cabos. Eles usavam um carrinho de mercado para transportar o material.

O casal foi levado para a 76ªDP (Niterói). A mulher, com 39 anos, já tem anotação criminal pelo crime de furto, enquanto o homem, de 29 anos, já foi detido por furto e associação para o tráfico de drogas.