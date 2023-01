Suspeito é preso durante operação na Chatuba de Mesquista, no Rio

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em uma comunidade no bairro da Chatuba, em Mesquita, no Rio de Janeiro, foi preso durante uma operação do 20º BPM (Mesquita) na região nesta quarta-feira (11/01).

Além da prisão, os agentes também apreenderam uma pistola e porções de drogas com o suspeito. A 53ª DP (Mesquita) registrou a ocorrência.