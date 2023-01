Estelionatários do 'golpe da mão fantasma' são presos no Rio

Policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, ontem (10), um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 32 anos, pelos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático e tentativa de estelionato. Eles foram capturados quando tentavam aplicar o crime conhecido como “golpe da mão fantasma” contra uma aposentada, no bairro Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital do Rio.

Segundo as investigações, a dupla obtinha informações sigilosas da vítima para pegar empréstimos e realizar transferências para contas de terceiros. De acordo com os agentes, um integrante da quadrilha entrou em contato por telefone com a aposentada, disse que era funcionário do banco e queria confirmar uma transferência bancária em favor de uma empresa de transportes, que foi negada pela mulher.

Em seguida, outro integrante da organização criminosa ligou, se identificou como responsável pelo setor de fraude da agência bancária e confirmou dados pessoais da vítima. A intenção era fazer com que a aposentada acreditasse que estava falando com um funcionário do banco. O golpista disse que o telefone dela estava com vírus e que seria necessário instalar um determinado aplicativo para resolver o problema. Após a instalação, a tela do aparelho da vítima ficou escura, mas a ligação continuou. Os criminosos passaram a controlar remotamente o dispositivo da aposentada, sem que ela percebesse.

No dia seguinte, o golpista ligou novamente para a vítima, alegando que não foi possível solucionar o problema e que o banco disponibilizaria um aparelho novo, que seria entregue por um motoboy, e recolheria o antigo com o chip para análise e posterior devolução. Ao descobrir que se tratava de um golpe, ela foi até a delegacia, momento em que o criminoso entrou em contato informando que duas pessoas estavam chegando na casa dela para buscar o celular.

Chegando ao local combinado, o casal foi preso em flagrante. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.