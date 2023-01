BRT Seguro prende quatro homens por roubo em estações no Rio

Agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, e do 31º BPM prenderam no fim da tarde desta terça-feira (10) três homens por vandalismos na estação BRT Pontões Barra Sul, após serem acionados pelo Centro de Comando e Controle da Mobi-Rio.

Com o chamado, a equipe se encaminhou imediatamente para o local da ocorrência, e ao chegar lá, avistou os indivíduos em posse de perfis de alumínio e fios da estação.

Pouco mais tarde, outra equipe que fazia patrulhamento pela calha do BRT avistou um homem tentando entrar na estação Bosque Marapendi sem efetuar o pagamento da passagem. Após a abordagem, o suspeito informou que não possuía dinheiro para utilizar o transporte. Os agentes o encaminharam para a 16a DP e, após averiguação, foi constatado que o homem possuía dois mandados de prisão abertos por homicídio e por crime cibernético.

Já no início da noite, os agentes foram novamente alertados pela central de monitoramento da Mobi-Rio por conta de um suposto assalto na estação Jardim Oceânico. Os suspeitos entraram em uma composição do BRT, sentido Alvorada, mas uma equipe do Programa BRT Seguro conseguiu interceptar o veículo.

Ao entrarem no ônibus, os agentes encontraram nove pessoas que estavam de posse de um simulacro de arma de fogo, um carregador e um celular desligado e bloqueado. Os nove suspeitos foram levados para a 16a DP.

"Essas ocorrências demonstram a efetividade do patrulhamento das equipes do BRT Seguro e da SEOP, além da integração com o Centro de Controle da Mobi-Rio. Isso mostra que é importante a presença dos agentes nas estações e no patrulhamento para trazer mais segurança para os usuários do BRT", afirma o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Desde o início do programa, em junho de 2021, já foram realizadas 1.621 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual e tráfico de drogas, além do registro de 6.300 multas por evasão de passagens. O programa é responsável por reforçar o patrulhamento nas estações deste meio de transporte com a presença de guardas municipais e policiais militares.