Idosos furtam farmácia no Rio e causam prejuízo de 70 mil

Câmeras de segurança flagraram, na madrugada desta segunda-feira (9), um grupo de idosos roubando uma farmácia no Engenho Novo, na Zona Norte. O prejuízo é de R$ 70 mil, calcula o estabelecimento

De acordo com o gerente do local, o grupo fez um mapeamento da farmácia um dia antes do furto. Eles arrombaram os cadeados, estacionaram o veículo na Rua Barão do Bom Retiro onde colocaram os medicamentos e fugiram.

Os três idosos levaram todos os medicamentos para artrose, colesterol, pressão e anticoagulantes de referência , deixando para trás os medicamentos genéricos e similares e outros produtos das prateleiras.

De acordo com a Polícia Civil, até o momento a quadrilha de idosos não foi identificada. A polícia segue investigando a participação de um quarto homem, que não seria idoso, no crime. Os agentes investigam ainda um outro caso de roubo de farmácia em 2021, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, para averiguar se tem relação com essa mesma quadrilha.

O comando do 6º Batalhão de Polícia Militar da Tijuca não foi acionada para a ocorrência no local, porém já entrou em contato com a delegacia da área para localizar e prender os autores do crime. Ainda de acordo com o Batalhão, 30% das prisões efetuadas em dezembro de 2022 foram de criminosos que roubam residências e estabelecimentos comerciais.

O caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia do Engenho Novo.