Preso suspeito de envolvimento com a milícia na zona oeste

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam no final da manhã da segunda-feira (09), na Viaduto de Paciência, em Paciência, Zona Oeste do Rio, um homem suspeito de ligação com um grupo paramilitar que age na região.

Policiais receberam a informação sobre um homem que faria parte da milícia local, onde a guarnição de imediato procedeu ao Viaduto de Paciência, conseguindo abordar o suspeito no auto Hyundai IX-35, na cor preta, ostentando a placa LRI-8563, que após verificação no sistema, foi apurado que a placa original do auto era LQB-6250, sendo produto de roubo na área da 37ª DP (Ilha do Governador), em 2022.

Ao realizar busca no interior do veículo, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, uma camisa inscrito Polícia Civil e munições. Ele confessou que fazia parte da firma (em referência a Organização Criminosa, atuante naquela localidade).

Os policiais com apoio da Supervisão de Oficial, conduziram o suspeito, junto com as apreensões para a 36ª DP (Santa Cruz), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele foi autuado no Porte Ilegal de Arma de Fogo e Formação de Milícia Privada, permanecendo preso e à disposição da Justiça.

Para denunciar a localização de grupos paramilitares, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.