Homem e mulher são presos em Rio Bonito por envolvimento em feminicídio

Agentes da 70ª DP (Tanguá) prenderam, nesta segunda-feira (09/01), um homem e uma mulher por envolvimento no feminicídio de Eduarda da Silva Cordeiro. Douglas Duarte do Patrocínio e Cristiane Carlos da Silva foram capturados no bairro Boqueirão, no município de Rio Bonito, após monitoramento e um trabalho de inteligência.

De acordo com os policiais, a mulher presa era prima da vítima e cometeu o crime com o seu comparsa. Contra a dupla foram cumpridos mandados de prisão expedidos pela Justiça. Maurício Gonçalves da Conceição, terceiro envolvido no crime e ex-companheiro de Eduarda, foi preso, na última quarta-feira (04/01).