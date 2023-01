Ação da PM na comunidade da Linha termina com suspeito baleado

Um suspeito foi baleado durante uma operação do Grupamento de Ações Táticas da PM na comunidade da Linha, em São Gonçalo, nesta segunda-feira (09/01). Além disso, os agentes apreenderam uma farta carga de drogas e uma pistola equipada com o 'kit rony', que transforma o armamento em submetralhadora.

A ação aconteceu com base em diretrizes do 7°BPM (São Gonçalo). O motivo do patrulhamento era coibir o roubo de carga na região. Enquanto estavam no local, os policiais avistaram uma dupla de suspeitos em uma motocicleta. Os homens fugiram quando os policiais ordenaram parada, o que deu início a uma perseguição na comunidade.

Segundo a corporação, os suspeitos iniciaram uma troca de tiros que só terminou depois que um cerco tático foi montado. Um dos homens fugiu, enquanto o outro foi encontrado com ferimentos de disparos. De acordo com a Polícia, ele é um dos gerentes do tráfico de drogas na Linha. O homem foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Após a ação, os agentes encontraram, na região patrulhada, uma carga ainda não contabilizada de drogas e uma pistola Glock G17 9mm equipada com o chamado kit rony, além de munição. Todo o material foi apreendido.