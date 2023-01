Vítima aciona 'botão do pânico' e Guarda prende agressor em flagrante

Na manhã desta segunda-feira (09), a Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal de Mangaratiba, prendeu um homem em flagrante por descumprimento de medida protetiva. O caso aconteceu na Serra do Piloto. A vítima acionou os agentes através do Botão Pânico e foi atendida em apenas 17 minutos.

De acordo com a Guarda Municipal, o acionamento do Botão do Pânico foi determinante para que os agentes pudessem chegar com agilidade ao endereço da assistida e impedir que o autor da quebra de medida protetiva cometesse um ato criminoso.

Segundo os agentes que participaram da ação, o homem havia invadido a casa da vítima pela janela e foi surpreendido com a rápida chegada da Ronda Maria da Penha. O autor foi imobilizado pelos agentes e seguiu preso em flagrante para a 165ª DP, onde segue sob custódia da Polícia Civil.

BOTÃO DO PÂNICO:

Lançado em 2021 pela Prefeitura de Mangaratiba, o Botão do Pânico é um serviço fornecido pela Guarda Municipal de Mangaratiba às vítimas de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas em vigor.

Ele funciona através de aplicativo, e quando acionado, a equipe da Ronda Maria da Penha recebe dados sobre a vítima e agressor, bem como, fotos e localização via GPS, possibilitando agir com extrema rapidez.