Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro em Itaipuaçu

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado, dentro de um carro, no final da tarde do último domingo (08), no Cajueiro, em Itaipuaçu, Maricá. O corpo pode ser de um gonçalense que desapareceu na noite do último sábado (07), após seguir para o município vizinho no intuito de comemorar o aniversário de um amigo. Ele não chegou à festividade.

De acordo com informações, o carro carbonizado, com o corpo dentro, foi encontrado na localidade conhecida como Mirante do Cajueiro. No local, não foram encontrados testemunhas para comentar o caso.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e periciaram a cena do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, onde passará por exames de DNA.

Desaparecido

O jovem, morador de São Gonçalo, seguiu na noite do último sábado (07), para Itaipuaçu, onde comemoraria o aniversário de um amigo.

Ele saiu de casa, mas não chegou ao local da festividade. Por isso, familiares e amigos iniciaram buscas no próprio sábado.