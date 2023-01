17 jovens são detidos por agentes do BRT Seguro por cometerem vandalismo no BRT - Foto: Divulgação

Agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, detiveram 16 jovens por prática de vandalismo dentro do BRT neste sábado (7). Eles embarcaram na estação do BRT Marechal Fontenelle e cometeram várias ações de vandalismo dentro do ônibus, arrancando até os martelinhos de emergência para as janelas. Os agentes do BRT Seguro foram avisados pelo Centro de Controle Operacional da MOBI-Rio, após informação do motorista do articulado, detendo rapidamente o grupo, que desembarcou na estação do BRT Via Parque. Os jovens foram encaminhados a 16a delegacia e cinco martelinhos, recuperados.

Outra ação de vandalismo também foi flagrada no Terminal do BRT Alvorada, na noite de sábado. Um menor de idade destruiu a caixa do martelinho, arrancando ele do lugar. Um funcionário da MOBI-Rio acionou o agente do BRT Seguro, que apreendeu e encaminhou o autor até a 16a DP.

Essas ações acabam atrapalhando com a rotina operacional do transporte e na vida da população que usa o BRT. A MOBI-Rio tem um gasto mensal de R$450 mil com vandalismo na frota, e a secretaria reforça a importância das pessoas ajudarem denunciando ações como essa durante as viagens.

Ações do BRT Seguro em 2022

Os agentes do BRT Seguro conduziram 1.479 pessoas à delegacia, por furto ou vandalismo, nas estações e terminais. O programa é responsável por reforçar o patrulhamento nas estações deste meio de transporte com a presença de guardas municipais e policiais militares.