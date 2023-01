Mulher é morta com tiro na cabeça durante tentativa de assalto no Rio - Foto: Reprodução

Mulher é morta com tiro na cabeça durante tentativa de assalto no Rio - Foto: Reprodução

Na noite do último sábado (7), uma mulher identificada como Tamara Manes, de 33 anos, foi morta com um tiro na cabeça durante tentativa de assalto em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Policiais do 14ºBPM (Bangu) foram verificar ocorrência com uma vítima baleada na Avenida Doutora Maria Estrela e ao chegarem no local encontraram a vítima com um ferimento na cabeça, caída no chão.

Tamara chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Policiais 34ªDP (Bangu) investigam o caso.