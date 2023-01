Policiais do BPRv apreendem grande carga de lança perfume na rodovia RJ 124

Na madrugada deste domingo (08), por volta das 2h30, policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) operação no Km 13 da RJ-124, na Via Lagos, abordaram um veículo com um casal, que levava cinco caixas de lança perfume no banco de trás do carro, totalizando 606 frascos.

Os acusados informaram que haviam pegado as drogas na Favela do Mandela, na Zona Norte do Rio, e que a carga seria levada para o bairro Lagomar, em Maricá. O casal receberia R$ 1 mil para realizar o transporte. De madrugada e com o tempo fechado, o casal achou que não teria policiamento nas ruas.

A ocorrência foi apresentada na 118ªDP/Central de Flagrantes, onde o acusado foi autuado no Art 33 da Lei 11.343 e permaneceu preso. Na delegacia, foi verificado que existia um mandado de prisão contra o motorista, por tráfico de drogas e roubo.