Homem apontado como um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do Rio é preso

Um homem apontado como um dos maiores traficantes de drogas sintéticas no Rio de Janeiro foi preso no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, no último sábado (07/01). Identificado como Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello, o suspeito foi encontrado por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco.

O acusado já foi preso, em 2018, por acusações de tentar matar agentes da 41ª DP (Tanque). Ele também acumulava 24 anotações criminais, além de passagens registradas antes de atingir a maioridade. O homem foi capturado durante uma festa na pousada onde estava hospedado na ilha. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio