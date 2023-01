Polícia apreende armas e espada usadas pela milícia no Rio

Armas, munição e uma espada usados pela milícia no Rio de Janeiro foram apreendidos pela Polícia na tarde deste sábado (07/01), no Gardênia Azul, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

O material bélico foi encontrado na rua Soraia, por agentes da Corregedoria Geral da PM, da 2ª e da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). O grupo agiu com base em informações obtidas pelo serviço Disque Denúncia, sobre a ação de um grupo paramilitar que ameaça moradores na região.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram um grupo de suspeitos em um veículo da arca Hyundai, modelo HB20. Os acusados fugiram ao verem a chegada dos agentes e abandonaram o automóvel no local. A Polícia não conseguiu capturar os homens, mas o carro foi apreendido.

Após checagem, foi constatado que o veículo era fruto de um roubo cometido no último mês de dezembro. Dentro do veículo, foram encontradas uma pistola de calibre 6.35, quatro cargas de munição para diferentes milímetros e uma espada, no estilo katana, que seria usada, de acordo com a corporação, para intimidar os moradores da região.

Além disso, também foram apreendidas quatro placas de carro, um coldre para pistola e uma roupa de camuflagem. Todo o material foi conduzido para a sede da 32ª DP (Taquara), que registrou a ocorrência.

null Divulgação