Dupla acusada de assaltar taxista na Zona Norte do Rio é presa

Dois homens acusados de assaltarem um motorista de táxi no Jardim América, bairro da Zona Norte do Rio, foram presos nesta sexta-feira (06/01). O roubo teria acontecido durante uma viagem do Shopping Carioca, na Vila da Penha, até o destino no Jardim América, onde os passageiros teriam anunciado o assalto.

Segundo as informações da Polícia Civil, o taxista encontrou, próximo ao local onde foi abordado, agentes do 16°BPM (Olaria), que iniciaram as buscas pelos suspeitos na região. Mais tarde, eles encontraram a dupla de acusados na rua Isidro Rocha, em Vigário Geral.

Com eles, foram apreendidos um aparelho celular e um relógio, que pertenciam ao motorista, assim como um simulacro de pistola. Os homens foram presos e levados para a 27º DP (Vicente de Carvalho), que registrou a ocorrência.