Inconformado com separação, homem é preso após acusações de agredir mulher no Rio

Um homem acusado de agredir a própria companheira foi preso na última terça-feira (03/01), conforme informações confirmadas pela Polícia Civil neste sábado (07/01). O suspeito teria espancado a mulher por não aceitar o fim do relacionamento.

As denúncias apontam que o acusado teria perseguido a vítima após afirmar que estava inconformado com a separação. De acordo com os relatos, ele puxou a mulher pelos cabelos e a golpeou no rosto com socos.

Ele foi preso em flagrante na Praça Cristiano Otoni, no Centro do Rio, por agentes da 4ª DP (Presidente Vargas). O suspeito foi encaminhado a uma unidade prisional do sistema penitenciário e responderá por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.