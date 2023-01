"Call center" de grupo acusado de realizar fraudes com consignados é descoberto por policiais no Rio

Um espaço que funcionava como "call center" de uma organização criminosa no Centro do Rio foi descoberto e fechado por policiais da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). De acordo com os agentes, o grupo que operava o local era conhecido por aplicar golpes e fraudes envolvendo empréstimos consignados.

O lugar foi encontrado com base em informações apuradas pelo Setor de Fraudes da DP. Ao chegarem no "call center", os policiais encontraram, segundo o relato da unidade, a quadrilha em pleno funcionamento. As investigações apontam que os acusados costumavam ter idosos como principais vítimas.

Ao todo, 47 pessoas foram levadas para a Cidade da Polícia para prestarem depoimentos sobre as acusações e o espaço. A Delegacia informou que a perícia já foi realizada no local.