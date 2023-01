Mulheres acusadas de esfaquear e matar guia turístico durante assalto são presas; confira vídeo

Duas mulheres acusadas de matar um guia turístico a facadas durante um assalto na madrugada da última quarta-feira (04/01), no Centro do Rio, foram presas nesta sexta (06/01).

O assalto aconteceu por volta das 2h, na rua 20 de Abril, e foi registrado por uma câmera de segurança próximas ao local. Nas imagens, é possível ver a vítima, identificada como Daniel Mascarenhas Xavier, de 31 anos, sendo abordada por duas mulheres em uma motocicleta. Uma das assaltantes aponta uma pistola para o guia e pega sua mochila.

Em seguida, o homem reage, tenta pegar seus pertences de volta e acaba entrando em uma luta com as mulheres. Uma das acusadas puxa uma faca e acerta Daniel várias vezes. Ferida, a vítima consegue se afastar depois que um táxi se aproxima do local. Confira o vídeo:

De acordo com relatos de testemunhas, Daniel foi encontrado morto alguns minutos depois, na Praça da República, próximo ao Hospital Souza Aguiar. Investigações da Polícia Civil descobriram que as mulheres conseguiram convencer pessoas próximas ao local do crime de que Daniel era, na verdade, o criminoso, e por isso o homem não foi socorrido.

O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídio da Capital (DHC), que conseguiu localizar as duas suspeitas no município de São João de Meriti. A dupla, que mora no Morro da Providência, estava escondida na casa de familiares na Baixada Fluminense, onde foram presas por equipes da DHC e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes.

Além disso, os policiais também apreenderam a faca usada no crime e a pistola que, após perícia, foi constatada como sendo um simulacro de arma de fogo. As duas mulheres presas devem responder por acusações de latrocínio.