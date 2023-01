Professor de surfe é preso após ser acusado de abusar sexualmente aluna de 10 anos

Um professor de surfe foi preso nesta sexta-feira (06/01) após ser acusado de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos durante uma aula na praia da Barra da Tijuca, Zona Norte do Rio.

Ronald Lima Jean Jacques foi preso em flagrante em um hotel na região. De acordo com os pais da vítima, o crime aconteceu durante uma aula que teve trechos gravados pela família. A menina saiu na metade da aulas chorando. Mais tarde, ela contou para a mãe que o professor colocou os dedos em suas partes íntimas diversas vezes.

A criança relatou que tirou a mão do acusado algumas vezes e o pediu para que parasse. Apesar disso, o professor continuou insistindo e machucando a menina, conforme o depoimento. Ao pai da aluna, Ronald disse que a menina reclamou de ter tido as nádegas apalpadas por ele, mas que seu braço teria encostado acidentalmente por causa das ondas.

O caso foi registrado pela 16ª DP (Barra da Tijuca), que, por sua vez, encaminhou a menor de idade para o Instituto Médico Legal (IML). O laudo do Instituto atestou marcas da violência sexual. “No laudo feito pelo IML, a perita descreve com exatidão todas as lesões que essa menina de apenas dez anos sofreu e que são compatíveis totalmente com o relato da vítima”, informou o delegado.

Ronald foi detido pelos agentes da Polícia Civil e negou as acusações. A 16ª DP segue apurando o caso.