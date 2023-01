Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de mulher em Tanguá

O Disque Denúncia, divulga nesta sexta-feira (06), um cartaz para ajudar em um inquérito instaurado pela 70ª DP (Tanguá), a fim de obter informações que possam levar às prisões de Douglas Duarte do Patrocínio, de 36 anos e de Cristiane Carlos da Silva, de 42.

Eles possuem envolvimento na morte de Eduarda da Silva Cordeiro, de 23 anos, que estava desaparecida desde o dia 30 de dezembro de 2022, mas que na verdade ela havia sido assassinada pelo próprio marido com a ajuda do casal.

Investigações indicavam que Eduarda, foi vista com seu marido, Maurício Gonçalves da Conceição de 25 anos e com seus amigos Douglas e Cristiane (esposa do Douglas e prima de Eduarda) entrando em um matagal, próximo a localidade da "Ponte Branca" e que após algum tempo todos foram vistos saindo da mata, menos a vítima, Eduarda.

Na manhã de quinta-feira (5), Maurício foi preso por policiais da 70ª DP e confessou o assassinato. Na delegacia, Maurício confessou ter cometido o crime após, supostamente, ter sido traído. Ele disse ter tido ajuda do casal.

Eles teriam atacado a vítima a pauladas. Com ela desacordada, eles arrastaram o corpo para uma área de mata fechada, onde ela foi deixada.

Contra o casal Douglas e Cristiane, foi expedido um mandado de prisão pelo crime de Feminicídio com pedido de prisão temporária. Agentes da distrital seguem em diligência para prender o casal, já que são considerados foragidos da Justiça.

Denuncie a localização de Douglas e Cristiane, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.