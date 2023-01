Tiroteio deixa 4 acusados de tráfico mortos e dois feridos em ação da PM em Niterói

Quatro homens acusados de tráfico de drogas morreram e dois ficaram feridos após uma ação policial na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, na tarde desta quinta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, os seis homens são criminosos que teriam atacado uma equipe do 12º BPM (Niterói) próximo dessa comunidade.

Em nota, a PM afirmou que agentes da corporação realizavam policiamento pela Rua Santo Cristo, quando criminosos armados atiraram contra os policiais. Houve confronto e seis suspeitos foram atingidos. Quatro deles não resistiram aos ferimentos e outros dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, após a ação, foram apreendidos cinco pistolas, um simulacro de pistola, dois rádios comunicadores e drogas. O policiamento foi intensificado no local.