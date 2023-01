Polícia Militar prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Niterói

Policiais militares do12° BPM (Niterói), estiveram ontem (04) em uma área de atuação do tráfico, que fica no bairro do Ingá, zona Sul de Niterói. O objetivo da busca foi para averiguar informações repassadas pelo Disque Denúncia sobre a ação de criminosos na região.

De acordo com a polícia, no local foi possível prender dois acusados de tráfico de drogas na região. Com eles, foram encontradas: duas pistolas Cal. 9mm, 22 munições do mesmo calibre, 270 pontos de cocaína, 160 invólucros de maconha, 120 pedras de crack e dois rádios transmissores. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

