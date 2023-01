Polícia Civil prende homem acusado de atirar contra participantes de uma festa junina

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam, nesta quinta-feira (05/01), um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado. O crime ocorreu durante uma festa junina, em Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio, no dia 23 de julho do ano passado.

O autor se envolveu em uma discussão com um dos integrantes do evento, por conta do uso de cadeiras das mesas reservadas. O acusado, que já foi paraquedista militar, instigado por sua esposa, tentou agredir a vítima, chegando a atirar contra ela.O homem disparou também contra os participantes do evento, fazendo mais duas vítimas. Revoltadas, as pessoas tentaram perseguir o autor, que fugiu correndo com a arma em punho, atirando contra a população.

A prisão dele foi realizada após informações obtidas pelo Setor de Inteligência da 60ª DP. O criminoso foi localizado e detido no bairro de Inhaúma, Zona Norte do Rio.

