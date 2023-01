Acusado de matar companheira a pauladas é preso em Tanguá

Policiais civis da 70ªDP (Tanguá) prenderam, nesta quinta-feira (5), um homem de 25 anos acusado de matar a própria companheira, no fim do ano passado. Ele teria tido a ajuda de um casal de amigos.

Segundo informações da delegacia, a família da vítima, Eduarda da Silva Cordeiro, comunicou seu desaparecimento na distrital no dia 30 de dezembro. De acordo com os relatos, ela não era vista há mais de um mês e na última vez que teve contato com familiares, disse estar sendo agredida pelo companheiro, Maurício Gonçalves da Conceição.

Uma testemunha contou aos policiais que na época do desaparecimento de Eduarda, a viu entrando em uma área de mata com seu companheiro e o casal de amigos dele. Posteriormente, ela observou que todos saíram pelo mesmo lugar, menos a vítima.

Com a informação, os policiais deixaram de tratar o caso como desaparecimento e passaram a investigar um possível feminicídio. Durante o trabalho de investigação, os agentes descobriram que os suspeitos fugiram de suas residências e pediram a prisão temporária deles à justiça, que concedeu. Nesta quinta Maurício foi preso.

Na delegacia, Maurício confessou ter cometido o crime após, supostamente, ter sido traído. Segundo informações da delegacia, ele disse ter tido ajuda de um amigo. Eles teriam atacado a vítima a pauladas. Com ela desacordada, eles arrastaram o corpo para uma área de mata fechada, onde ela foi deixada.

Após confessar, o suspeito levou os policiais até o local onde teria sido cometido o crime. Lá, os agentes encontraram ossos similares aos de humanos. O material foi levado para perícia. Ainda não há a confirmação de que sejam os restos mortais da vítima.

As investigações seguem em curso e os outros suspeitos estão sendo procurados.