Estado de saúde de PMs baleados no Zumbi é estável

Dois policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram baleados, na tarde dessa quarta-feira (4), na comunidade do Zumbi, em São Gonçalo, quando faziam patrulhamento de repressão ao tráfico de drogas no local.

Durante a ação, na comunidade Morro do Castro, criminosos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram.

Um indivíduo foi ferido e com ele foram encontrados um fuzil, um carregador, munições, 219 pinos de cocaína, 95 pedras de crack e 70 trouxinhas de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP.

Na ação, dois policiais foram feridos. Um deles foi baleado no braço e o outro, na perna. Eles foram socorridos por colegas que participavam da operação e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde passam por atendimento. O estado de saúde dos militares é estável.

Enquanto os policiais eram socorridos, equipes do Batalhão de SG mantiveram as ações no Zumbi. Já durante a noite dessa quarta-feira, um acusado de tráfico acabou baleado e socorrido, mas chegou sem vida ao Hospital Estadual Alberto Torres.