Polícia busca por armas em casa do Rapper ‘Orochi’, em Búzios

O rapper Orochi foi alvo de uma operação policial, nesta quarta (4), que buscava por armas, que teriam aparecido em imagens publicadas nas redes sociais do cantor.

Policiais do Serviço Reservado (P2) do 25º BPM (Cabo Frio) e civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da 127ª DP (Búzios) tentaram localizar o armamento em um barco e na casa onde o músico e um grupo de amigos se hospedava, em Geribá, em Búzios, na Região dos Lagos. A operação contou com o apoio da Capitania dos Portos, que levou os agentes até o barco onde estava Orochi.

Após publicação de vídeos de homens armados na residência, policiais da Desarme conseguiram um mandado de busca e apreensão para os locais. As pistolas, que supostamente seriam de PMs que realizam a segurança do artista, foram localizadas e serão encaminhadas para a Corregedoria da corporação. Uma pequena quantidade de droga sintética também foi apreendida na residência, informa o ‘Extra’.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Orochi foi encaminhado a 127ª DP para prestar depoimento e liberado na madrugada de hoje (4).

A assessoria do rapper disse que prefere não se pronunciar no momento e que ele está focado na produção de seu novo álbum.