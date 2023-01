Bala perdida acerta pudim durante réveillon no Rio

O clima de véspera de ano novo no Rio foi diferente desta vez. Na noite do dia 31, uma bala perdida em Itaboraí destruiu o pudim na ceia de Ano Novo da família de Thais Sampaio. Felizmente, ninguém saiu ferido com o disparo.

A secretária de 27 anos tinha alugado um sítio para celebrar o réveillon, e decidiu fazer um pudim de leite condensado. Às meia-noite, no entanto, um projétil de pistola disfarçado pelo som dos fogos atravessou a parede da casa. De acordo com Thais, a bala passou centímetros do seu filho, Pedro, de 3 anos, e destruiu a sobremesa.

“Graças a Deus não aconteceu nada, a bala caiu na mesa. Foi meu marido que viu e disse: ‘Thais, isso é tiro’. A gente até ouviu o estrondo, a gente olhou para o lado e viu que o pudim estava deformado, tinha pudim para todo lado”, explicou Thaís.

Ela ainda relatou que a família, após o susto, se deu conta do acontecimento inusitado e até brincou com o ocorrido. Apesar do medo, o grupo comeu toda a sobremesa, e a cápsula do disparo foi guardada como uma lembrança do livramento. “Graças a Deus pegou somente no pudim, e aí brincamos: ‘O pudim foi ferido e acabou morrendo!'", disse.