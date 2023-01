Ação de inteligência leva polícia a prender acusados de integrar tráfico no Salgueiro, em SG

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam dois acusados de integrar o tráfico de drogas na comunidade do Pira, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nessa quarta-feira (4). Segundo informações da polícia, os presos, identificados como Velho e Caixote estavam no grupo de criminosos que participavam de uma reunião para planejar ações do tráfico em roubos de carga na região para aumentar o faturamento dos criminosos.

Velho segundo a polícia, seria um dos gerentes do tráfico de drogas no Morro do Tabajara, outra comuidade do Complexo do Salgueiro, e Caixote trabalharia na venda de drogas nessa região. A ação começou a ser montada depois que a Polícia Civil recebeu a informação de que traficantes de drogas, junto com 'parceiros' especializados em roubos de cargas das Comunidades da Força e Tabajaras, estariam reunidos no Pira planejando um roubo.

Ao se aproximarem da localidade conhecida como 'Piranha', no bairro Mutuapira, os policiais civis avistaram um grupo de homens fortemente armados. Neste momento, a equipe ainda avistou dois elementos de moto que, ao perceberem a aproximação dos policiais, tentaram evadir-se do local, sendo os mesmos capturados.



Contra Caixote existem dois mandados de prisão em aberto sob acusação de roubo e ele se encontrava evadido do sistema penitenciário. A moto em que os presos estavam consta no sistema da polícia como roubada em Guapimirim, no interior fluminense. Os presos foram encaminhados à Central de Custódia da Capital, onde ficarão à disposição da Justiça.