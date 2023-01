Homem acusado de atear fogo em trailer que a ex-companheira trabalhava é preso em Araruama

Agentes da 118ª DP (Araruama) prenderam, nesta terça-feira (3), um homem acusado de ter ateado fogo contra o trailer em que a ex-companheira trabalhava. Contra ele, havia um mandado de prisão, oriundo de investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

O crime aconteceu no domingo, dia 1ª de janeiro. Antes de atear fogo no trailer do pai da vítima, o autor chegou a ir à casa dela e ameaçá-la de morte. Agentes da Deam representaram na Justiça pela prisão preventiva do acusado. O pedido foi deferido na terça-feira (3).

Nesta quarta-feira (4), os agentes da 118ª DP receberam informações do Setor de Inteligência da unidade, de que o homem estava no município de Araruama, Região dos Lagos. Os policiais localizaram o automóvel que ele dirigia e, durante a abordagem, foi constatado que o autor apresentava indícios de embriaguez.

Além do cumprimento do mandado, o homem foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e resistir à prisão, já que foi necessário contê-lo.