Mulher acusada de aplicar o golpe “Boa noite, Cinderela” é presa na Zona Norte

Uma mulher acusada de aplicar o golpe “Boa noite, Cinderela” foi presa nesta quarta-feira (04/01), em um hotel no bairro São Cristóvão, Zona Norte da capital.

Um homem, que relata ter sofrido o golpe da mulher, registrou o caso, ocorrido no dia 28 de dezembro. Os agentes da Polícia Civil iniciaram as investigações e constataram que ela atraía as vítimas para um hotel, dopava, subtraía os pertences e realizava transferências bancárias.

A equipe da 17ª DP (São Cristóvão) solicitou à Justiça um mandado de prisão temporária contra ela. A mulher foi localizada e presa. As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo, levando em conta que, segundo as investigações, a suspeita agia com outras pessoas.