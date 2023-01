Policiais militares são baleados em São Gonçalo e acusado de tráfico é morto

Militares ainda estão hospitalizados no Heat - Foto: Divulgação

Dois policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram baleados, na tarde dessa quarta-feira (4), na comunidade di Zumbi, em São Gonçalo, quando faziam patrulhamento de repressão ao tráfico de drogas no local. Os dois foram surpreendidos por um grupo de homens armadois dando início a um confronto.

Um dos militares foi baleado no braço e o outro, na perna. Eles foram socorridos por colegas que participavam da operação e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde passam por atendimdento.

Enquanto os policiais eram socorridos, os policiais do Batalhão de SG mantiveram as ações no Zumbi. Já durante a noite dessa quarta-feira, e um acusado de tráfico acabou baleado e socorrido, mas chegou sem vida ao Hospital Estadual Alberto Torres.