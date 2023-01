Moradores encontram ossos humanos no portão de casa em Resende

Restos de duas ossadas humanas foram abandonados no portão de uma residência no bairro Cidade Alegria, em Resende, no interior do Rio de Janeiro. Os ossos foram encontrados pelos moradores na manhã desta quarta-feira (04/01).

De acordo com informações da Polícia, a moradora da casa onde os restos estavam, localizada na rua Ângela Maria de Lima, relatou ter escutado um barulho no portão por volta das 5h. Quando foi checar, algumas horas depois, encontrou os ossos.

Agentes do 37ºBPM (Resende) foram acionados ao local e comprovaram que os ossos eram, de fato, de seres humanos. A área onde estavam foi isolado para perícia e bombeiros do destacamento local também estiveram no local. Ainda não há suspeitas da identidade da vítima. A 89ª DP (Resende) registrou a ocorrência e informou estar realizando diligências para descobrir mais informações sobre o crime.