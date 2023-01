Presa suspeita de assassinar o marido e se esconder em Niterói

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA), coordenados pelo Delegado Titular, Dr. Gustavo Castro, no fim da tarde de ontem (03), após desenvolvimento de trabalho de inteligência, localizaram e prenderam Ludmila Veiga da Silva, dando cumprimento a mandado de prisão cautelar expedido pela Justiça.

Ludmila é investigada por ter matado o seu companheiro através de golpes de faca e asfixia mecânica depois de uma discussão entre o casal, ocorrida no final do ano passado. O crime ocorreu no interior da casa do casal, localizada em Japuíba, Cachoeiras de Macacu, tendo Ludmila escondido o corpo da vítima e jogado produtos químicos para tentar disfarçar o odor da decomposição do cadáver.

Após vizinhos suspeitarem do desaparecimento da vítima, Ludmila fugiu da cidade, indo se esconder em Niterói, onde foi localizada por policiais no interior de um hotel, no Centro. Ela foi encaminhada a Seap e ficará à disposição da justiça.