Homem é preso com armas na Ponte Rio-Niterói

As armas estavam sendo levadas ao Jardim Catarina - Foto: Divulgação

As armas estavam sendo levadas ao Jardim Catarina - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por agentes da polícia civil, transportando duas pistolas e munições, nesta manhã (4), na Ponte Rio-Niterói.

Ele estava levando as armas da comunidade da Nova Holanda, Complexo da Maré, Bonsucesso para a comunidade do Jardim Catarina em São Gonçalo.

De acordo com as investigações as armas seriam usadas na próxima madrugada para roubar uma carreta de eletroeletrônicos que passaria pela Rodovia BR 101.

Após as medidas de praxe, o preso será encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanecerá à disposição da Justiça.