Homem esfaqueado no Salgueiro é enterrado em São Gonçalo

Familiares e amigos de Maycon Lobos da Silva Maia, de 34 anos, se reuniram na tarde desta segunda-feira (03/01) para sepultar o corpo do morador do Salgueiro, que morreu após ter sido esfaqueado na madrugada do último domingo (01/01). A Polícia Civil segue investigando o caso.

O enterro aconteceu no Cemitério São Miguel e foi marcado por reações de lamento e pedidos de justiça por parte da família. "Eu fui pai solteiro, sofri muito para criar meu filho. Era meu único filho homem", contou o pai da vítima, José Ismael Tavares.

Parentes e amigos compareceram ao sepultamento | Foto: Filipe Aguiar/OSG

Maycon teria sido esfaqueado, segundo relato de testemunhas, pouco depois das festividades de Ano Novo. Ele chegou a ser levado para Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 3h08.

As investigações a respeito do caso estão sendo conduzidas pela Delegacia de homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que informou estar realizando diligências e escutando testemunhas a fim de apurar a autoria e a motivação do crime. O Disque denúncia informa que pessoas com informações sobre o caso podem entrar em contato anonimamente através dos canais de atendimento (021) - 2253 1177 e 0300-253-1177, ou pelo WhatsApp: (021) - 99973 1177