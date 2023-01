Polícia prende três suspeitos de integrarem milícia que age no Rio (vídeo)

Com eles foram apreendidos armas de calibres variados, carregadores, munições, celulares e um veículo - Foto: Divulgação

Policiais militares da Corregedoria Geral da PMERJ, da 2ª e da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam, no final da manhã desta terça-feira (03), na Rua André Rocha, na Taquara, em Jacarepaguá, três homens suspeitos de integrarem um grupo paramilitar, chefiado pelos milicianos Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho e André Costa Barros, conhecido como André Boto, que atualmente estão presos.

Eles estariam dominando a região da Gardênia Azul, também na Zona Oeste. Macaquinho e Boto teriam firmado uma união, para combater as investidas do grupo do miliciano Luís Antônio Braga, o Zinho.

Após análise de informações repassadas pelo Disque Denúncia sobre o deslocamento de milicianos de Curicica para o Gardênia, o setor de Inteligência da corporação identificou o veículo Honda Fit de placa PWQ7C25, como sendo um dos veículos utilizados pelo grupo de milicianos, e após trabalho de vigilância, conseguiu interceptar os criminosos em deslocamento da comunidade de Curicica para a Gardênia Azul.

Com eles foram apreendidos:



01 veículo Honda Fit placa PWQ7C25

01 pistola HS 9mm – com kit rajada

02 pistolas Canik - 9mm

01 pistola Ruger - .40mm

05 carregadores de 9mm

03 carregadores de .40mm

84 munições de 9mm

35 munições de .40mm

03 celulares

03 cadernos de anotações

Cartões de anotações de cesta básica

02 identidades

01 CNH

RS 30 em espécie

Os três suspeitos e todo material arrecadado, foram levados para 32ª DP (Taquara), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Eles foram autuados nos crimes de Porte Ilegal de Armas de Fogo e Organização Criminosa.

Denuncie a localização de grupos paramilitares, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ