Familiares lamentam e contam detalhes do caso do entregador morto em SG

"Ele trabalhava de manhã de carteira assinada, e à noite trabalhava na entrega dos lanches, que era o freelance dele. Ele era um menino trabalhador, honesto, justo, um menino de família. Um menino que ajudava a sustentar a casa de um pai aposentado e uma mãe que não trabalhava. A gente sabe que falar é a forma de esclarecer quem era o Matheus. A nossa fala é só para dizer que o Matheus era trabalhador. Ele não era um criminoso".

O desabafo é da cunhada do Matheus Lemos de Souza, de 22 anos, que levou cinco tiros no início da madrugada do último dia 31, durante uma tentativa de assalto, no Rocha, em São Gonçalo. Após lutar pela vida, Matheus morreu no início da manhã desta segunda-feira (02).

O jovem, que estava fazendo a última entrega de lanches, voltou ao local, pouco após a meia noite, após um problema na máquina de cartão.

IML | Foto: Filipe Aguiar

"Era uma cliente da lanchonete que pedia sempre. O patrão dele até falou para não ir, por conta do horário, mas ele resolveu fazer pelo comprometimento com o trabalho. Ele levou o lanche e a máquina não leu o cartão. Ele voltou para pegar outra máquina e quando estava retornando ao endereço da cliente, tudo aconteceu", contou uma prima do jovem.

Os familiares ainda esclareceram que foi o patrão do jovem quem estranhou a demora dele e foi procurá-lo. Matheus já foi encontrado no hospital.

"Para vocês verem como ele era querido. O patrão ficou desesperado. Ele foi socorrido pelos Bombeiros e conseguiu falar o nome, deu documento e contou que tinha sido assaltado", explicou.

Ele era bastante ativo nas redes sociais Divulgação

Autor: Divulgação

Morador da Água Mineral, local próximo de onde o crime aconteceu, Matheus conhecia a região. Sua motocicleta, roubada durante o assalto, foi deixada na porta de sua casa, na tarde da última segunda-feira (02). Os familiares não sabem quem devolveu a moto, mas entregou o veículo na delegacia, como foram orientados pelos policiais.

Enterro

Nesta terça-feira (03), dia em que a mãe do jovem faz aniversário, Matheus será sepultado.

"Minha tia engravidou dele, ela tinha 41 anos. Ela descobriu a gravidez já estava no sexto mês. Ele pequeno passou por inúmeras cirurgias e lutou pela vida. Agora, aos 22 anos eles fizeram o que fizeram com ele. A dor que minha tia tá sentindo não tem como mensurar. É visível a dor dela", finalizou a prima da vítima.

Matheus será sepultado as 16h, no Cemitério São Gonçalo, no Camarão, em São Gonçalo.