Morte de entregador é a segunda em menos de um mês em São Gonçalo

A morte de Matheus Lemos, de 21 anos, que foi baleado enquanto realizava uma entrega na rua Francisca Marquês, no Centro de São Gonçalo, durante a madrugada do dia 31, causou comoção entre moradores de São Gonçalo e marca a manutenção da insegurança na cidade.

Apenas uma semana antes, no último dia 25, um funcionário de um serviço de entregas foi morto a tiros ao entrar na Rua Leão Gambeta, que fica em uma das comunidades do Jardim Catarina. O homem, que não teve sua identidade revelada, realizou entrega de uma encomenda em uma residência e, ao voltar ao seu carro, foi baleado por um traficante da região.

O carro estava estacionado próximo a uma barricada, segundo testemunhas.

O Disque Denúncia busca informações que levem aos envolvidos nas mortes dos entregadores.

Aquém da incidência de crimes locais, os indicadores de violência no estado do Rio de Janeiro sofreram redução, conforme divulgado no último balanço do Instituto de Segurança Pública (ISP), em setembro de 2022.

Principais indicadores:

▪ Homicídio doloso: 2.258 vítimas nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 264 em setembro - este foi o menor valor para o acumulado desde 1991. Na comparação com 2021, o delito registrou redução de 10% em relação ao acumulado do ano e de 1% em relação ao mês.

▪ Letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do estado): 3.333 vítimas nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 359 em setembro - este foi o menor valor para o acumulado desde 1991. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 10% em relação ao acumulado do ano e aumento de 0,3% em relação ao mês.

▪ Morte por intervenção de agente do estado: 1.010 mortes nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 87 em setembro. Na comparação com 2021, o delito registrou redução de 8% em relação ao acumulado do ano e aumento de 13% em relação ao mês.

▪ Roubo de carga: 2.909 casos nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 352 em setembro - este foi o menor valor para o acumulado desde 2013. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 15% em relação ao acumulado do ano e de 10% em relação ao mês.

▪ Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 47.270 casos nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 5.314 em setembro - este foi o menor valor para o acumulado desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 9% em relação ao acumulado do ano e se manteve com o mesmo número em relação ao mês.

▪ Roubo de veículo: 17.976 casos nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 2.206 em setembro - este foi o menor valor para o acumulado desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 6% em relação ao acumulado do ano e aumento de 10% em relação ao mês.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de setembro.