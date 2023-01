DD busca informações sobre os envolvidos na morte de entregador de aplicativo em São Gonçalo

O Disque Denúncia, divulga nesta terça-feira (03), um cartaz para ajudar no inquérito da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do entregador de aplicativo, Matheus Lemos de Souza, de 22 anos, morto a tiros em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada do último sábado (31).

Ele foi baleado ao entrar por engano na Rua Francisca Marquês, no Rocha, no Centro do município. Matheus chegou a ser levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as primeiras investigações, ele estava fazendo entregas de lanches quando foi abordado por criminosos que queriam levar a motocicleta que ele usava nas entregas. Matheus teria tentado fugir e foi atingido.

O caso foi registrado inicialmente na 72ª DP (São Gonçalo), e depois foi encaminhado para DHNSGI. Agentes da especializada estão ouvindo testemunhas e diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos.

Denuncie a localização e identificação dos envolvidos na morte do entregador, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.